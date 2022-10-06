В Мордовии суд вынесет наказание госавтоинспектору за мошенничество

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Бывшему инспектору ДПС спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия. предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения.

В 2022 году подсудимый обманным путем получил от студентки вуза 35 тысяч рублей якобы за помощь в сдаче экзамена по вождению. Деньги потратил на личные нужды, а девушка сама с третьего раза сдала экзамен, благодаря подготовке и приобретению навыков вождения.

Противоправная деятельность фигуранта выявлена оперативниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии сотрудников собственной безопасности республиканского МВД.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, сотрудниками следственного отдела по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по РМ собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение им инкриминированного деяния.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.