В Никольском районе перед судом предстанет покушавшийся на убийство пасынка мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В ответ пасынок оскорбил обвиняемого. После чего охотничьим ножом мужчина нанес ему один удар в область грудной клетки

Вместе с приятелем пострадавший выбежал из комнаты, и они направились к соседям, которые вызвали «скорую помощь».

Раненый был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия по решению суда 64-летний житель Никольского района содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.