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Происшествия6 октября 2022 12:35

В Никольском районе перед судом предстанет покушавшийся на убийство пасынка мужчина

Находясь в состоянии алкогольного опьянения,обвиняемый 18 мая 2022 года стал высказывать молодому человеку претензии по поводу того, что он пригласил в дом своего приятеля, не помогает по хозяйству
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В ответ пасынок оскорбил обвиняемого. После чего охотничьим ножом мужчина нанес ему один удар в область грудной клетки

Вместе с приятелем пострадавший выбежал из комнаты, и они направились к соседям, которые вызвали «скорую помощь».

Раненый был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия по решению суда 64-летний житель Никольского района содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.