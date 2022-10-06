Олег Мельниченко принял решение о поддержке арендаторов региональных земель

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом он сообщил в четверг, 6 октября 2022 года.

Это касается также земельных участков, госсобственность на которые не разграничена.

Поясним, что с 1 января 2023 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ должна быть введена новая кадастровая оценка земель. Её размер может меняться в сторону увеличения.

«Мы приняли решение оставить арендные платежи, зависящие от кадастровой стоимости, на уровне, не выше действующего. То есть, если после переоценки кадастровая стоимость земельного участка превысит сегодняшний размер, арендная плата будет снижена до уровня 2022 года.

Если будет определена как меньшая, то станет применяться ещё более низкая ставка, чем сегодня. Это позволит как бизнесу, так и гражданам свободнее исполнять свои финансовые обязательства по внесению арендной платы», - пояснил Олег Мельниченко.

«Понятно, что это приведёт к уменьшению в 2023 году дохода от аренды земельных участков в бюджет области – примерно на 3%. Вместе с тем, данная мера поддержит малые и средние предприятия, а также самозанятых граждан, особенно сельскохозяйственного сектора, арендующих землю у региона. Для нас это – инвестиция в будущее», - подытожил глава Пензенской области.