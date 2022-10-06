Пензенские сети магазинов «Караван» и «Скидкино» обеспечивают мобилизованных горячим питанием

Фото предоставлено рекламодателем

Как рассказала операционный директор собственного производства сети магазинов «Караван» и «Скидкино» Светлана Борисова, повара приступают к готовке уже в четыре утра – потому что в шесть необходимо отдать завтрак. А заканчивается их рабочий день ближе к полуночи, поскольку заготовки на следующий день делаются с вечера.

Продукты питания и посуду для готовой пищи предоставляют военные. На место еду доставляют в железных емкостях, оснащенных системой термоизоляции, поэтому пища долго остается горячей.

Питаются мобилизованные разнообразно - есть блюда на любой вкус, каждый день разное меню. Мобилизованные граждане, проходившие ранее срочную службу, отмечают: сейчас кормят вкуснее.

- Мы рады, что получили возможность помочь нашим ребятам, которым предстоит и наводить порядок на освобожденных территориях. От сети магазинов «Караван» и «Скидкино» на службу отправились 12 человек. Желаем нашим бойцам силы духа, крепкого здоровья с возвращения на малую родину с Победой, - сказала директор сети «Караван» и «Скидкино» Елена Учайкина.