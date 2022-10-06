В Пензе нарушениями допустимых перерывов в горячем водоснабжении заинтересовалась прокуратура

Как выяснилось, в соответствии с утвержденным филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» графиком гидравлических испытаний и ремонта магистральных и распределительных тепловых сетей в 2022 году профилактические работы должны были проводиться в период с 18.07.2022 по 24.07.2022.

Однако, по информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, неоднократные отключения горячего водоснабжения для выполнения аварийных работ допускались в период с 01.06.2022 по 05.09.2022.

В полном объеме горячее водоснабжение многоквартирного дома было восстановлено только 05.09.2022.

Таким образом, в нарушение требований законодательства к порядку предоставления гражданам коммунальных услуг горячее водоснабжение многоквартирного дома отсутствовало сверх допустимой продолжительности перерыва.

По итогам проверки директору филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» внесено представление, в отношении и. о. технического директора – главного инженера Пензенских тепловых сетей возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.