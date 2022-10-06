Следователи Пензенской области разыскивают Гирфана Девликамова

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Девликамова Гирфана Харисовича 15 февраля 1970 года рождения.

По данным следствия, 7 августа 2022 года Гирфан Девликамов, проживающий в селе Кикино Каменского района, уехал охранять пруд около села Троицкое Каменского района.

До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы прямые, темные, короткая стрижка.

Был одет в камуфляжные штаны и куртку, майку синего цвета, галоши черного цвета.

При наличии информации о местонахождении Девликамова Гирфана Харисовича или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02.