В Мордовии главврач республиканской больницы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по РМ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, с целью хищения бюджетных средств в 2020 году по указанию обвиняемого были использованы коммерческие предложения, подготовленные одним лицом от разных организаций.

В результате при поставке 4 аппаратов по завышенной цене - 4,4 миллиона за штуку были похищены бюджетные денежные средства в размере более 8 миллионов рублей.

При этом, как выяснилось, одна из организаций, от которой было изготовлено подложное коммерческое предложение, на дату заключения госконтракта имела возможность поставки указанной продукции по цене 2,35 миллиона рублей за один аппарат.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается круг его соучастников.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления Расследование продолжается.