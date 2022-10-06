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Происшествия6 октября 2022 5:43

В Пензенской области мужчина едва не задушил сожительницу, приревновав ее к бывшему мужу

В порыве гнева житель села Волчково стал сдавливать шею женщины руками, а потом нанес ей несколько ударов
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, душить сожительницу мужчина начал из ревности к ее бывшему мужу, с которым женщина поддерживала дружеские отношения.

По данному факту в отделе дознания ОМВД России по Белинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень телесных повреждений, причиненных потерпевшей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.