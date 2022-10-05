Пензенские производители начали пошив спальных мешков для мобилизованных

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Директор по производству швейного цеха ООО «Ника» Иван Васин рассказал, что сейчас в процессе задействовано более 30 человек.

«Выпуск начали по поручению губернатора Пензенской области, – поясняет он, – в короткие сроки изучили ГОСТы, технические условия и много другой нормативной документации. Задача стояла, чтобы изделия были водонепроницаемыми, лёгкими, комфортными, теплыми, способными выдерживать температуру до минус 10 градусов».

В день здесь выпускается около ста подобных изделий. Всего же планируется пошить свыше 3 тысяч спальных мешков.

Каждый из них оснащен отдельным чехлом и удобным приспособлением для переноски.

Сотрудники ООО «Ника» отмечают, что с пониманием относятся к призыву главы региона помочь в оснащении мобилизованных военнослужащих и имеют все ресурсы для выпуска необходимой продукции.