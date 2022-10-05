В Пензенскую область поступили почти 130 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала и.о. начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Оксана Гаврилова, сделать прививку от гриппа стоит тем, кто находится в группе риска: людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, тем, кто часто простужается, а также работникам сфер, где нужно постоянно контактировать с людьми.

Прибывшую партию уже начали развозить по учреждениям здравоохранения. Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Перед процедурой врачи осматривают каждого пациента.

Специалисты напоминают: если вы недавно делали прививку от коронавируса, то перед вакцинацией от гриппа стоит выдержать интервал в один месяц.