Пензенцы могут передать военнослужащим вязаные носки и рукавицы

Фото: Мария Плетминцева

В духовно-просветительском центре «Спас» проходит благотворительная акция «Подари свое тепло». Ее цель – оказание гуманитарной площади российским военнослужащим, а также жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

В рамках акции любой желающий может принести в центр связанные им вещи: носки, рукавицы, шарфы. Все это будет бережно упаковано и передано в нужные руки.

А для тех, кто в последний раз держал в руках спицу и пряжу в школьные годы, весь октябрь будут проходить бесплатные мастер-классы. Расписание занятия – по понедельникам с 15 до 17 часов, по средам и пятницам – с 17:30 до 19:30. Предварительно нужно будет записаться по телефонам 8 (927) 361-39-99 или 8 (964) 873-70-35. Занятия проводятся на цокольном этаже Спасского кафедрального собора.