Пензенская спортсменка Мария Латрицкая принимает участие в соревнованиях паралимпийцев

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Воспитанница областной спортивно-адаптивной школы Мария Латрицкая поборется за медали в соревнованиях по плаванию (спорт слепых).

5 октября спортсменка из Пензенской области выступит в заплывах на дистанции 100 метров вольным стилем, 6 октября – на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Всего в программу игр включены девять видов спорта: легкая атлетика, настольный теннис, фехтование, футбол, тхэквондо, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука.

В соревнованиях также принимают участие команды из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Мали, Германии.