Два пензенских педагога стали обладателями премии Министерства культуры РФ

Фото из архивов героев публикации

Премия Министерства культуры была учреждена в марте этого года. Претендовать на ее получение могут преподаватели, работающие в области музыкального искусства.

В Пензенской области премию получили два педагога: один миллион рублей выиграла преподаватель пензенского музыкального колледжа им. А.А. Архангельского Татьяна Кондратьева, а 500 тысяч рублей – сотрудница детской музыкальной школы г. Пензы имени В.П. Чеха Таисия Гришина.

«Поздравляю, вы заслужили эти награды! Желаю дальнейших успехов на профессиональном поприще», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Всего премии получили 150 российских преподавателей.