Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 10:21

Депутат Владимир Вдонин оказал помощь ветеранскому объединению Спасского района

Активисты общественной организации постоянно организовывают мероприятия для местных пенсионеров
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

ДепВ связи с этим представители организации попросили депутата помочь финансово – приближаются несколько знаменательных дат, по случаю которых будут проведены памятные встречи.

Парламентарий считает, что каждый ветеран является примером для нас всех.

- Активная общественная деятельность, которую вы ведете, находясь на пенсии, работа по патриотическому воспитанию молодежи, ваше творчество заслуживают самой глубокой признательности и восхищения, - отметил он.

Необходимые средства были оперативно выделены.