Депутат Владимир Вдонин оказал помощь ветеранскому объединению Спасского района

ДепВ связи с этим представители организации попросили депутата помочь финансово – приближаются несколько знаменательных дат, по случаю которых будут проведены памятные встречи.

Парламентарий считает, что каждый ветеран является примером для нас всех.

- Активная общественная деятельность, которую вы ведете, находясь на пенсии, работа по патриотическому воспитанию молодежи, ваше творчество заслуживают самой глубокой признательности и восхищения, - отметил он.

Необходимые средства были оперативно выделены.