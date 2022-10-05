За убийство оскорбившей сожительницу женщины перед судом предстанет житель Кузнецкого района

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Через некоторое время гостья начала оскорблять сожительницу обвиняемого, между женщинами произошел конфликт.

Мужчина решил выгнать потерпевшую из дома и вытащил ее во двор, после чего нанес ножом более десяти ударов в область грудной клетки.

Тело оттащил с территории дома через дорогу и оставил в кустах.

Оставшиеся в доме вещи жертвы, свою одежду, в которой находился в момент совершения преступления, сжег в печи.

Утром следующего дня тело убитой обнаружила местная жительница.

В ходе расследования уголовного дела по решению суда подозреваемый содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.