За убийство оскорбившей сожительницу женщины перед судом предстанет житель Кузнецкого района

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Через некоторое время гостья начала оскорблять сожительницу обвиняемого, между женщинами произошел конфликт.
Мужчина решил выгнать потерпевшую из дома и вытащил ее во двор, после чего нанес ножом более десяти ударов в область грудной клетки.
Тело оттащил с территории дома через дорогу и оставил в кустах.
Оставшиеся в доме вещи жертвы, свою одежду, в которой находился в момент совершения преступления, сжег в печи.
Утром следующего дня тело убитой обнаружила местная жительница.
В ходе расследования уголовного дела по решению суда подозреваемый содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.