Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем учителя

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Этот замечательный праздник отмечается в нашей стране в знак искреннего уважения к благородному труду педагогов.

Во все времена учителя были и остаются гордостью России. Вы сполна раскрываете потенциал ваших учеников, помогаете им найти свой путь в жизни, плодотворно работаете над повышением качества образования. На вас лежит большая ответственность, ведь вам доверено самое дорогое – будущее детей, а значит – будущее Отечества.

Благодаря вам школьники Пензенской области регулярно покоряют вершины всероссийских олимпиад и престижных конкурсов, демонстрируют высокий уровень знаний, достойные результаты при сдаче ЕГЭ. Школы региона по праву входят в число лучших в стране.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за вдохновенный труд, высочайший профессионализм, душевную щедрость, понимание и терпение!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!