В Пензе перед судом предстанет бывший начальник отдела регионального фонда капремонта МКД

53-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций).

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, с августа 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемый, используя полномочия начальника отдела фонда капремонта МКД Пензенской области, предложил сотруднику организации, оказывающей услуги стройконтроля, привлечь со своей стороны лиц, которые будут на возмездной основе осуществлять контроль за производством капремонта 23 многоквартирных домов на территории г. Пензы и Пензенской области. При этом чиновник намерения по их фактическому привлечению не имел.

Еженедельно комбинатор без фактического производства контроля как со своей стороны, так и со стороны третьих лиц, направлял через интернет-приложение ведущему специалисту строительного контроля юридического лица сведения о ходе производства работ по капремонту МКД, которые получал от осуществляющих его подрядчиков.

Скрывая факты невыполнения обязательств по договорам стройконтроля со стороны юрлица, он принимал отчеты о ходе выполнения работ. Полученные в соответствии с ранее достигнутой договоренностью в счет оплаты услуг якобы привлеченных им лиц для осуществления строительного контроля по 23 МКД денежные средства в сумме 298 тыс. рублей злоумышленник потратил на личные нужды.

Обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.

Санкция указанного состава уголовно-наказуемого деяния предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

О карьерном росте ведущего специалиста строительного контроля организации, ассистировавшего имитации оказания услуг строительного контроля, не сообщается.