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Происшествия4 октября 2022 15:01

В Мордовии взят под стражу житель Московской области за причинение смерти супруге

В ночь на 6 августа в селе Выша пьяный мужчина избил ее, нанеся множественные удары по голове и туловищу
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Через несколько дней они вдвоем поехали к родственникам в Рязанскую область, где женщина скончалась.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Следователи Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия задержали мужчину в качестве подозреваемого, решением суда он заключен под стражу.

Во время допроса фигурант уголовного дела рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. При осмотре места происшествия обнаружены следы и объекты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.