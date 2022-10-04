Пытаясь избежать ответственности, житель Мордовии сжег патрульную машину

3 октября сотрудники ДПС Мордовии остановили 53-летнего жителя города Ковылкино и потребовали пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался сделать это, и поэтому правоохранители составили в отношении него протокол.

Но на этом история не закончилась: не желая платить штраф, мужчина решил уничтожить улики и явился на стоянку у здания ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский». Найдя служебный автомобиль сотрудников, остановивших его, гражданин выдавил стекло и проник в салон в поисках протокола, составленного на него. Естественно, нужного ему документа в машине не оказалось.

Тогда нарушитель достал собственную копию протокола, поджег ее и оставил в салоне, а сам ушел. Огонь уничтожил весь салон патрульной машины.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.