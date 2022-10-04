Пензенские правоохранители задержали двух закладчиков из Московской области

Двое молодых людей 1992 и 1993 года рождения были задержаны вечером 20 сентября на улице Володарского при попытке сбыта наркотиков. Обыскав арендованный ими автомобиль, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области обнаружили в нем 31 пакетик с неизвестным веществом, которое экспертиза позже определили, как гашиш.

Задержанные рассказали, что работают закладчиками. Изъятые у них наркотики они привезли из Московской области.

Злоумышленники заключены под стражу. Им грозит лишения свободы на срок до 15 лет.