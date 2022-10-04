В Пензенской области созданы центры оказания помощи семьям участников СВО

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об организации работы новых центров рассказали на брифинге в правительстве региона в понедельник, 3 октября

Как пояснил зампредседателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, возглавивший работу штаба, в настоящее время центры социально-бытовой помощи открыты в каждом муниципальном районе и городском округе.

«В районах их возглавляют заместители глав администраций по социальным вопросам. И по аналогии со штабом в их состав входят руководители по направлениям отраслей - здравоохранение, социальная защита, образование, ЖКХ, центр занятости и другие службы.

Их помощь необходима, чтобы детально разобрать социально-бытовые особенности каждой семьи и при необходимости оказать помощь», - уточнил зампред. По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, родственники военнослужащих могут обращаться по телефону социальной справочной службы – 8 800 234 49 73.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пензенской области Сергей Мельников сообщил о том, что в данный момент развёрнут добровольческий центр, который получил развитие в период пандемии.

«Мы решили выступить объединяющей структурой – волонтёрский корпус и члены партии «Единая Россия». На базе партии будет действовать колл-центр. Он уже существует. Пока работали по единому номеру 122-1 по вопросам мобилизации, поступило порядка 20 тысяч звонков. Сейчас дополнительно разворачиваем ещё один телефон – 8 800 444 31 22. Этот номер будет работать постоянно», - сказал Сергей Мельников. Совместно с минобразования волонтёры будут оказывать помощь в сопровождении маленьких детей в образовательные учреждения – детские сады и школы, организовывать, по мере необходимости, группы продлённого дня для того, чтобы дети были заняты и под присмотром.

К общей работе подключатся общественные организации, представители бизнеса.