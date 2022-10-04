В Кузнецке суд рассмотрит дело о гибели на стройке каменщика при падении с седьмого этажа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, 14 июня 2022 года ИП, являясь лицом, ответственным за охрану труда, дал устное указание потерпевшему, фактически осуществлявшему деятельность каменщика по устной договоренности, на выполнение кирпичной кладки межкомнатных перегородок на 7 этаже строящегося дома по улице Рабочей в Кузнецке.

Суд, конечно же, даст оценку всем перечисленным устным договоренностям. Вероятно, разберется и с тем, кто выиграл тендер на строительство многоквартирного дома и должен был обеспечить строительную площадку и самих строителей всем необходимым для безопасной работы.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, погибший каменщик не прошел обучение безопасным методам работы на высоте, проверку знаний, требований охраны труда, не был обеспечен специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты. В зоне повышенной опасности отсутствовало ограждение.

В результате комплекса допущенных нарушений в процессе подъема на строительные леса потерпевший сорвался и упал в проем незастекленного окна, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.