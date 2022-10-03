В Мордовии в первые дни октября произошли ДТП с рисками для жизни водителей и пассажиров

Фото: Пресс-служба МВД РМ

На проспекте Ленина в Саранске 1 октября из салона автомашины «Nissan Almera» под управлением 34-летнего водителя при начале движения произошло падение на проезжую часть дороги 17-летней девушки.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «ДРКБ», где ей была оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

Водитель трезв.

На 22 км автодороги «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 «Урал»» 65-летний водитель автомашины «УАЗ-31519», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, двигавшемуся со встречного направления прямо и совершил столкновение с автомашиной «Mercedes Benz Actros» с полуприцепом «Krone CD».

В результате ДТП водитель «УАЗа» с различными травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Торбеевская ЦРБ». Водитель автомашины «Mercedes Benz Actros» полуприцепом «Krone CD» трезв.

В отношении водителя автомашины «УАЗ» составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

2 октября на ул. Волгоградская в Саранске 21-летний водитель (стаж с 2022 г.) автомашины «Volkswagen Polo» совершил наезд на опору ЛЭП, после чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель с различными травмами доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4, отпущен домой назначено амбулаторное лечение, трезв.