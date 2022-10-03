Первый круг чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» завершил без поражений

Фото: РК «Локомотив-Пенза»

Она подтвердили свой статус серьёзного соперника: на перерыв стороны ушли при счёте 5:14, а на 51 минуте гости уже вели с перевесом в 18 очков – 10:28.

Тем не менее, подопечные Александра Янюшкина смогли в концовке переломить ход событий, благодаря попыткам Валерия Хлуткова и Алексея Башева (до этого в составе «Локомотива» отличились Тиаан ван дер Мерве и Дмитрий Сухин).

Решающей стала последняя минута, когда ван дер Мерве еще раз приземлил мяч в зачётке монинской команды, а Сергей Янюшкин уже по истечении времени матча забил реализацию, установив окончательный счёт – 29:28 в пользу «Локомотива».

Одержав восемь побед подряд, пензенская команда в рамках PARI Чемпионата России по регби имеет в активе 35 очков. У «Енисея-СТМ» - 34, у «Стрелы» - 31.

Замыкает верхнюю четвёрку «Красный Яр» с 20 очками.

8 октября «Локомотив-Пенза» проведёт в Красноярске первый матч второго круга против действующего чемпиона страны – «Енисея-СТМ».