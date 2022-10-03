Более 500 пензенцев приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Участниками акции стали студенты, сотрудники МЧС, представители общества скандинавской ходьбы, пенсионеры. Им на выбор предложили две дистанции – четыре и восемь километров.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания оптимального уровня физической нагрузки каждый человек должен проходить в день около 10 тысяч шагов. Акции призвана привлечь внимание общественности к данной информации.

В конце мероприятия все участники получили дипломы, которые дают право посещения бассейнов в Пензе.