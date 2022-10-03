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Происшествия3 октября 2022 6:50

В Мордовии расследуется уголовное дело о поддельной медицинской справке

Для получения водительского удостоверения ее купил в интернете состоящий на учете у врача психиатра 35-летний житель Инсарского района
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в ходе проверки прокуратурой Инсарского района исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что состоящий на учете у врача психиатра мужчина приобрел в сети Интернет за 5 тысяч рублей медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Приобретенный документ он использовал для получения водительского удостоверения.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Расследование преступления находится на контроле прокуратуры Инсарского района.