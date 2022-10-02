Пензенская прокуратура контролирует законность при строительстве объектов по нацпроектам

Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, контрольные мероприятия позволили выявить многочисленные нарушения градостроительного законодательства в ходе капремонта здания «Пензенского театра юного зрителя» (нацпроект «Культура»).

Прокуратурой Железнодорожного района Пензы совместно со специалистом регионального министерства градостроительства и архитектуры выявлено, что монолитные железобетонные стены входа № 1 здания ТЮЗ выполнены с нарушением защитного слоя арматуры и имели деформированную поверхность по всей площади стен, что свидетельствует о нарушении техпроцесса укладки бетонной смеси и применении опалубки, не отвечающей требованиям госстандартов.

Гендиректору ООО «Владимирская дверная компания» в августе текущего года прокурором района внесено представление, за допущенные нарушения в отношении должностного лица этой организации возбуждено дело об административном правонарушении.

По факту ненадлежащего строительного контроля при проведении капремонта здания ТЮЗа директору МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» внесено представление, и. о. начальника МКУ УКС г. Пензы объявлено предостережение о недопустимости приемки работ, не соответствующих условиям контракта.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, контракт с ООО «Владимирская дверная компания» расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В ходе надзорного сопровождения реализации нацпроекта «Демография» прокуратурой Октябрьского района Пензы выявлено применение не предусмотренного документацией огнезащитного состава, снижения требуемого предела огнестойкости металлической конструкции каркаса путем частичного отслоения покрытия огнезащитной обработки.

По результатам проверки директору ООО «Арена» внесено представление, в отношении лица, ответственного за производство строительно-монтажных работ на объекте, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

В связи с отставанием от графика выполнения работ в августе 2022 г. прокурором района гендиректору ООО «Арена» было объявлено предостережение.