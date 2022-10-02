Александр Басенко пожелал пожилым пензенцам здоровья и сил

Неслучайно 1 октября отмечен в календаре и как День добра и уважения. Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. Эта дата – не напоминание о годах, а возможность выразить вам искреннюю признательность.

Мы испытываем безмерное почтение к вашим знаниям и опыту, личному участию в значимых событиях города и всей страны.

Крепкого вам здоровья, которое позволит заниматься любимыми делами, благополучия, счастья, сил на осуществление задуманного. И пусть всегда рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

С уважением, глава администрации Пензы А.Н. Басенко