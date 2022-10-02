В Пензе задержан 22-летний мошенник из Саратовской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

При этом уточнил, чтобы её не привлекли к ответственности, необходимо заплатить 150 000 рублей. Мужчина предупредил - за посылкой приедет водитель такси, и ей нужно будет упаковать деньги, чтобы он ничего не понял.

Женщина передала водителю посылку.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Саратовской области 2000 года рождения. Молодой человек признался в совершении преступления.

Злоумышленник рассказал полицейским, что является участником мошеннической схемы и должен был, забрав деньги у водителя такси, перечислить их на банковский счет, который указал работодатель, оставив себе 10 процентов за проделанную работу.

В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.