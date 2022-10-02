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Происшествия2 октября 2022 6:33

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело мужчины,ударившего соседа молотком в лоб

Проживающий на первом этаже обвиняемый рассказал знакомым о постоянном шуме с улицы от распивающих спиртное на лавке у подъезда посторонних людях
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы МВД РМ, товарищи предложили ему разобрать конструкцию, что они и начали делать, взяв молотки и другие инструменты.

Увидев это, другой житель подъезда стал высказывать им претензии.

В ходе конфликта, переросшего в драку, обвиняемый ударил соседа молотком в лоб. В результате полученного телесного повреждения здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.