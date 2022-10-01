В Пензе открылся новый корпус научно-производственного предприятия «МедИнж»

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, для этих клапанов будут производиться системы доставки, позволяющие в разы снизить время хирургической операции по имплантации клапанов, устанавливать клапаны на работающем сердце. Кроме того, будут производиться уникальные протезы для хирургического лечения патологий аорты и сосудов, позволяющие спасти жизнь тысячам пациентов.

В новом корпусе подготовлены площади под монтаж оборудования для производства импортозамещающих комплектующих всех изделий ЗАО НПП «МедИнж». Отказ от импорта повысит стабильность производства и снизит себестоимость продукции.

Также существенно расширены площади для разработчиков медицинских изделий. Создается многопрофильный испытательный центр для проведения всех испытаний имплантируемых изделий, необходимых для допуска в клиники страны. Это позволит существенно снизить сроки создания высокотехнологичных медицинских изделий по заявкам на разработку от ведущих научно-медицинских центров России.

На площадях здания будут размещаться малые инновационные предприятия, создающие уникальные медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит создать 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, удвоить объемы производства и в полной мере обеспечить продукцией предприятия все медицинские учреждения России. В разы возрастут экспортные поставки высокотехнологичных медицинских изделий.