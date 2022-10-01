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Общество1 октября 2022 12:20

Школьники из Самары приехали в Пензу на «Вагоне знаний»

Ребят ждет насыщенная и увлекательная программа
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Вчера вечером «Вагон знаний» прибыл из Самары в Пензу. Напоминаем вам, что данный проект стартовал в России несколько лет назад. На специальном поезде школьники из разных городов посещают соседние регионы, узнавая больше об их жизни и традициях.

Для школьников из Самары в нашей области подготовили большую и интересную программу. Ребята посетят так называемые «лермонтовские места» - в том числе, и музей-заповедник «Тарханы». А завершится их поездка экскурсией по скульптурному комплексу «Арт-Пенза».