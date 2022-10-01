Школьники из Самары приехали в Пензу на «Вагоне знаний»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Вчера вечером «Вагон знаний» прибыл из Самары в Пензу. Напоминаем вам, что данный проект стартовал в России несколько лет назад. На специальном поезде школьники из разных городов посещают соседние регионы, узнавая больше об их жизни и традициях.

Для школьников из Самары в нашей области подготовили большую и интересную программу. Ребята посетят так называемые «лермонтовские места» - в том числе, и музей-заповедник «Тарханы». А завершится их поездка экскурсией по скульптурному комплексу «Арт-Пенза».