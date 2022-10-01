750 жителей Мордовии обманули мошенники за 9 месяцев текущего года

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, по-прежнему самым распространенным способом совершения преступлений являются звонки лжесотрудников банков или правоохранительных органов, которые сообщают о несанкционированном списании с карты или оформлении кредита.

На втором месте - продажа и покупка в сети интернет различных товаров

Далее в рейтинге числа пострадавших от уловок мошенников идут желающие получить прибыль при проведении торгов, платные интимные услуги, забронировать поездку с помощью сервиса поиска попутчиков.

Среди потерпевших немало тех, кто перечислил деньги мошенникам, которые представлялись родственниками, якобы совершившими ДТП. Только в сентябре подобным способом пять жителей Мордовии лишились более миллиона рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми. А также при покупке товаров в сети Интернет.