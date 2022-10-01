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Происшествия1 октября 2022 8:53

Пензенец не успел потратить найденные на ул. Московской в кошельке 70 тысяч рублей

Когда в дверь к 36-летнему мужчине постучали полицейские, он дал признательные показания, что найденный кошелек решил не передавать в полицию, а оставить себе
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Часть похищенного была изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество – например, мобильный телефон или кошелек, – необходимо принять все меры для возврата его владельцу.

Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, которые окажут содействие для возврата имущества законному владельцу.

Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!