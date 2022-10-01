Обращение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в связи с Днем пожилого человека

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

Первое октября в России отмечается как день особой заботы о людях старшего поколения. Эта дата призвана напомнить о нашей ответственности перед ветеранами, о долге детей – перед родителями, внуков – перед бабушками и дедушками. Благодаря им мы живём сегодня.

Они заложили основы благополучия нашей страны, защищали Родину, создавали производства, растили детей. Они – источник мудрости и знания, всегда готовы прийти на помощь, поделиться бесценным опытом, дать дельный совет, выслушать и утешить.

Наша священная обязанность – заботиться о старшем поколении, улучшать условия их жизни для активного долголетия, с благодарностью принимать то тепло, что они дарят нам бескорыстно.

Желаю нашим дорогим пенсионерам крепкого здоровья, бодрости духа, искреннего участия близких и родных людей. Спасибо вам за труд и верность, за оптимизм и созидание. Вы заслужили почёт и уважение. Пусть каждый день приносит вам только радостные открытия, а ваша жизнь будет лёгкой, долгой и интересной. Хорошего вам настроения!