Олег Мельниченко: «Жители Донецка и Луганска, Херсона и Запорожья проявили невероятную стойкость»

Комментируя произошедшее, глава региона отметил, что решение о спасении жителей Донбасса было непростым, но необходимым. Итоги прошедших референдумов меняют не только карту мира, но и каждого из нас.

- Жители Донецка и Луганска, Херсона и Запорожья проявили невероятную стойкость. Они голосовали под обстрелами. Это и есть истинная демократия и свободная воля народа, - отметил губернатор, напомнив, что несколькими месяцами ранее Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья, а также начала оказывать помощь по восстановлению дорог в ДНР. - Мы и дальше будем поддерживать наших людей. Им сегодня очень трудно, и мы просто обязаны сделать все для их скорейшего возвращения в мирную жизнь.