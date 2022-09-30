В Саранске проходит Международная космическая олимпиада

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Накануне глава Мордовии Артем Здунов провел с ними встречу. Стоит отметить, что национальную сборную страны на интеллектуальном состязании представляют школьники из Московской области и Мордовии, набравшие больше всех баллов на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии.

- Мы почти год готовились к проведению этой олимпиады, - отметил Артем Здунов. – И очень приятно, что в составе сборной страны выпускники лицея для одаренных детей Мордовии. Ребята это заслужили!

Серебряный медалист Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, выпускник Республиканского лицея для одаренных детей Максим Раменский отметил, что подобные мероприятия – это отличная возможность для школьников проверить свои знания и умения.