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Общество30 сентября 2022 13:28

Восемь студенток ПГУ поборются за титул «Мисс Мира. Folk Queen-2022»

Конкурс проводится уже в седьмой раз
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как отмечают организаторы, с каждым годом география конкурса расширяется. В этот раз по итогам кастинга в финал прошли восемь участниц, представляющих семь стран: Алжир, Индию, Египет, Эквадор, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Теперь девушек ждут фотосессии, интеллектуальные состязания и подготовка к финальному шоу, которое пройдет 17 ноября.

Как отметили в пресс-службе вуза, конкурс красоты «Мисс Мира. Folk Queen-2022» организован в рамках реализации плана по адаптации и социализации иностранных студентов.