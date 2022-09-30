Восемь студенток ПГУ поборются за титул «Мисс Мира. Folk Queen-2022»

Как отмечают организаторы, с каждым годом география конкурса расширяется. В этот раз по итогам кастинга в финал прошли восемь участниц, представляющих семь стран: Алжир, Индию, Египет, Эквадор, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Теперь девушек ждут фотосессии, интеллектуальные состязания и подготовка к финальному шоу, которое пройдет 17 ноября.

Как отметили в пресс-службе вуза, конкурс красоты «Мисс Мира. Folk Queen-2022» организован в рамках реализации плана по адаптации и социализации иностранных студентов.