Как дачникам не стать должниками за электроэнергию?

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В связи с окончанием дачного сезона «ТНС энерго Пенза» напоминает собственникам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний, даже если они неизменны или равны 0.

При отсутствии показаний расчет платы за электроэнергию в первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.В результате за зимний сезон может накопиться долг, вследствие чего может быть ограничено энергоснабжение. Перерасчет произойдет только когда клиент передаст актуальные показания в энергосбытовую компанию.

Передавать показания прибора учёта и контролировать состояние лицевого счета можно дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Получать актуальную информацию о балансе лицевого счёта также поможет бесплатный сервис«Электронная квитанция», при подключении которого счета приходят на электронную почту клиента.