В Бессоновском районе продолжается расследование убийства супруги топором

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Осознав, что жертва не подает признаков жизни, подозреваемый вынес ее тело и оставил за территорией домовладения. Скрыв следы преступления на месте происшествия, родственникам мужчина сообщил, что супруга пропала без вести.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, в ходе проведения проверочных и оперативно-розыскных мероприятий мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело погибшей.

Жителю Бессоновского района 1960 года рождения предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.