В Саранске сегодня и завтра на отдельных участках временно ограничат движение транспорта

с 20:00 30 сентября до 8:00 1 октября 2022 года временно будет исключена стоянка транспортных средств.

с 8:00 до 13:00 1 октября 2022 года временно будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках дорожной сети:

- ул. Кочкуровская на участке от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»;

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту №1;

- на автодороге от ул. Севастопольской к парковке, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой» (западная сторона) за исключением транспортных средств, задействованных в проведении спортивного мероприятия.

Просьба водителям заранее продумать и спланировать альтернативные пути проезда.