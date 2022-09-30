В Саранске полицейские разыскивают причастного к хищению из магазина бутылки джина, каталки колбасы и банки кофе

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ОП №3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность мужчины, причастного к краже продуктов питания и спиртных напитков.

По информации пресс-службы МВД РМ, по предварительным данным, 17 сентября текущего года, примерно в 13:05, из магазина, расположенного по улице Советской в Саранске, разыскиваемый совершил хищение каталки колбасы, банки кофе и бутылки джина, стоимостью более 2 тысяч рублей.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 89997781045, 89997780981, 29-90-38 или 102(02).