В Пензе установили девять новых светофоров

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
По нацпроекту «БКД» ремонтируются не только проезжая часть автодорог и пешеходные тротуары. Отдельное внимание - повышению безопасности дорожного движения и снижению уровня ДТП.
В Пензе в 2022 году проведены работы по модернизации девяти электронных регулировщиков по следующим адресам:
ул. Терновского - ул. Сухумская;
ул. Карпинского-ул. Леваневского;
ул. Суворова – ул. Толстого;
ул. Суворова – ул. Некрасова;
ул. Терновского - ул. Токарная;
ул. Терновского - ул. Осоавиахимовская;
ул. Терновского - ул. Ростовская;
ул. Терновского - ул. Петровская;
ул. Аустрина в районе лицея архитектуры и дизайна №3.
Установлены девять новых светофорных объектов:
ул. Калинина - ул. Красная Горка;
ул. Аустрина, 143а;
ул. Богданова - ул. Свердлова;
ул. Бурмистрова в районе средней образовательной школы №32(61);
ул. Урицкого-ул. Славы;
ул. Шевченко в районе лицея современных технологий управления №2;
ул. Куйбышева – ул. Чкалова;
ул. Силикатная в районе школы №65/23;
ул. Антонова в районе кадетской школы по делам ГОЧС № 7.
В настоящее время проводятся мероприятия по подключению вновь построенных светофоров к сетям электроснабжения.
Также завершены работы по установке консольных опор и дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги на 21-ом нерегулируемом пешеходном переходе, по замене пешеходных ограждений - на 11 объектах.