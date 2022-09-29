В Пензе установили девять новых светофоров

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По нацпроекту «БКД» ремонтируются не только проезжая часть автодорог и пешеходные тротуары. Отдельное внимание - повышению безопасности дорожного движения и снижению уровня ДТП.

В Пензе в 2022 году проведены работы по модернизации девяти электронных регулировщиков по следующим адресам:

ул. Терновского - ул. Сухумская;

ул. Карпинского-ул. Леваневского;

ул. Суворова – ул. Толстого;

ул. Суворова – ул. Некрасова;

ул. Терновского - ул. Токарная;

ул. Терновского - ул. Осоавиахимовская;

ул. Терновского - ул. Ростовская;

ул. Терновского - ул. Петровская;

ул. Аустрина в районе лицея архитектуры и дизайна №3.

Установлены девять новых светофорных объектов:

ул. Калинина - ул. Красная Горка;

ул. Аустрина, 143а;

ул. Богданова - ул. Свердлова;

ул. Бурмистрова в районе средней образовательной школы №32(61);

ул. Урицкого-ул. Славы;

ул. Шевченко в районе лицея современных технологий управления №2;

ул. Куйбышева – ул. Чкалова;

ул. Силикатная в районе школы №65/23;

ул. Антонова в районе кадетской школы по делам ГОЧС № 7.

В настоящее время проводятся мероприятия по подключению вновь построенных светофоров к сетям электроснабжения.

Также завершены работы по установке консольных опор и дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги на 21-ом нерегулируемом пешеходном переходе, по замене пешеходных ограждений - на 11 объектах.