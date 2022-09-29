Артём Здунов рассказал об обеспечении бойцов, призванных из Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о планах по отправке груза с необходимым для военнослужащих, мобилизованных из Мордовии.

«В ближайшее время мы поедем к нашим ребятам. Вместе с ними находится наш сотрудник, он формирует перечень того, что им потребуется на передовой. Теплое белье, предметы первой необходимости, медикаменты. Мы знаем обо всем, что им нужно.

В том числе, закупим для всех кнопочные телефоны, никто не останется без связи с родными. Весь груз планируем сформировать на текущей неделе, всё отвезем в начале следующей и потом расскажем обо всём родным и близким, что всё нормально у них, готовятся, занимаются с инструкторами.

Вместе с тем добровольцы сейчас начинают собирать посылки для наших ребят, чтобы никто не остался в стороне. Мы организуем пункты сбора в каждом районе, чтобы каждый мог отправить посылку со всем необходимым для бойцов и от себя лично», - сказал Артём Здунов.