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Общество29 сентября 2022 10:38

Пензенская область стала лидером по числу обработанных обращений, поступающих на «горячую линию» для вопросов о мобилизации

По всей России на номер «112» поступило уже более полумиллиона звонков
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал сегодня заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, среднее время ожидания ответа составляет около минуты.

Лидерами по обработке обращений являются Ставрополь, а также Воронежская и Пензенская области.

Напоминаем вам, что звонки на номер «112» (добавочный «1») принимаются в будние дни с 9 до 18 часов. Помимо этого, вопросы, касающиеся темы мобилизации, можно задать по телефону «горячей линии» областного комиссариата – 8 (8412) 68-84-96. Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17 часов.