Пензенская область стала лидером по числу обработанных обращений, поступающих на «горячую линию» для вопросов о мобилизации

Как рассказал сегодня заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, среднее время ожидания ответа составляет около минуты.

Лидерами по обработке обращений являются Ставрополь, а также Воронежская и Пензенская области.

Напоминаем вам, что звонки на номер «112» (добавочный «1») принимаются в будние дни с 9 до 18 часов. Помимо этого, вопросы, касающиеся темы мобилизации, можно задать по телефону «горячей линии» областного комиссариата – 8 (8412) 68-84-96. Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17 часов.