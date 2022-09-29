Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 7:39

Сотрудники СК Пензенской области привели подробности по делу о хищении нефти

АО «Транснефть-Дружба»был нанесен имущественный ущерб на сумму более 11 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мы уже сообщали о вынесенном приговоре преступной группе из 12 человек

Как уточнили следователи, между осужденными были распределены роли. Одни подыскивали оборудование для осуществления несанкционированной врезки, другие специализированное место для хранения похищенной нефти – нефтебазу на территории Пензенского района, организовывали перевозку и сбыт нефти.

Находясь на территории Мокшанского района, применяя методы конспирации, осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод.

Похищенная нефть впоследствии транспортирована в Воронежскую и Ульяновскую области.

Вынесенный преступной группе приговор пока не вступил в законную силу.