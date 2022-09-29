Исполняющей обязанности главы администрации Лунинского района назначена Лариса Куприенко

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

Участие в заседании принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

В рамках 1-й сессии Алексей Атясов сложил полномочия главы администрации Лунинского района. Исполняющей обязанности главы администрации назначена Лариса Куприенко.

По результатам голосования главой муниципального образования Лунинского района избрана Валентина Турукина.

От имени губернатора Пензенской области Павел Маслов поблагодарил Алексея Атясова за многолетнюю добросовестную работу в органах местного самоуправления и поздравил с присвоением Почетного звания Пензенской области «Заслуженный работник органов местного самоуправления».