В Мордовии пострадавшая в ДТП пассажир «Шевроле Нива» скончалась в больнице

Фото: Пресс-служба МВД РМ

61-летний мужчина на «Шевроле Нива» 27 сентября при выезде с второстепенной автодороги на главную, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Скания G400» в составе прицепа марки «KOLUMAN S».

В результате ДТП 55-летняя пассажир «Шевроле Нива-212300-55» от полученных травм скончалась в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ». Водитель автомашины «Шевроле Нива», а также 48-летний пассажир данного автомобиля с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

Водитель «Скания G400» трезв, у водителя «Шевроле Нива» взята кровь на анализ.