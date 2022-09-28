В Мордовии пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также ликвидирована подпольная мастерская по модернизации и переделке оружия.

С поличным задержаны двое мужчин, один из которых, 28-летний житель Чамзинского района, незаконно сбыл 63-летнему жителю Саранска 80 патронов калибра 7,62 мм.

При проведении обысков по местам жительства подозреваемых оперативниками были обнаружены и изъяты переделанный из сигнального аналога «ВПО 927» карабин «СКС» и 86 патронов калибра 7,62 мм, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия.

В отношении фигурантов органами дознания ММО МВД России «Лямбирский» и следственным отделом регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по фактам незаконного изготовления оружия», незаконного сбыта боеприпасов» и незаконного хранения оружия.

Вину в содеянном подозреваемые не отрицают. Расследование продолжается.