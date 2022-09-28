В Пензенской области осуждены строители ветки от нефтепродуктопровода АО «Транснефть Дружба»

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в период с января по июль 2020 г. члены преступной группы осуществили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и проложили бестраншейным способом коммуникации протяженностью около 5 км до нефтебазы в с. Богословка Пензенского района.

Действовали в соответствии с определенными ими ролями, работали преимущественно в ночное время, мобильные телефоны с собой не брали, для связи использовали рации, применяли другие средства конспирации.

После завершения работ строители ветки нефтепровода совершили хищение нефти объемом более 600 т путем наполнения емкостей и автоцистерн.

Похищенные нефтепродукты реализовывали в другие регионы. Часть проданной нефти впоследствии была изъята и возвращена законному владельцу.

Действиями преступников АО «Транснефть Дружба» причинен имущественный ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Большинство членов преступной группы вину в совершении преступлений признали, частично возместили причиненный ущерб.

Приговором Мокшанского районного суда Пензенской области, с учетом позиции гособвинителя, соучастникам преступной деятельности назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Условную меру наказания получили 7 соучастников, им установлены испытательные сроки от 2 до 3 лет. Пятеро осужденных отправятся отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Кроме того, приговором суда с осужденных в солидарном порядке взыскано около 5,5 млн рублей в возмещение причиненного АО «Транснефть Дружбы» ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.